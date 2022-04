Waar is Anne Frank is een ode aan de fantasie van de jonge schrijfster

In haar dagboek bracht Anne Frank haar gevoelens, verlangens en worstelingen herkenbaar onder woorden. Ze maakte wijze, volwassen observaties toegankelijk en kon vaak hoop putten uit haar sterke wil en fantasie. Haar leven fascineert dankzij en ondanks talloze films en documentaires. Haar in de knop gebroken artistieke carrière blijft filmmakers uitdagen tot nieuwe perspectieven. De Israëlische regisseur Ari Folman, die eerder een Oscarnominatie kreeg voor beste buitenlandse film voor Waltz with Bashir, maakt met Waar is Anne Frank opnieuw een intrigerende excursie naar animatie.

Hoewel niet de eerste tekenfilm over Anne (dat was de Japanse anime Anne no nikki uit 1995), mag Folmans nieuwe interpretatie met recht de meest visiona..

