Beledigend, belabberd en tenenkrommend: één ster voor Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog - een gameverfilming over een blauwe egel die avonturen beleeft - was misschien wel de slechtste film van 2020. Belabberd acteerwerk, tenenkrommende dialogen en een verschrikkelijk onnatuurlijk samenspel tussen acteurs en computerfiguren maakten de film tot een aanfluiting voor wie met veel plezier de videogame speelde.

Het enige lichtpuntje was Jim Carrey als slechterik Robotnik. De film eindigde met een hint naar een vervolg.

En dat kwam er helaas ook. Sonic the Hedgehog 2 is gelukkig niet slechter dan zijn voorganger, bij vlagen zelfs beter. Maar nog steeds is de interactie tussen acteurs en computerfiguren heel onnatuurlijk. Niet dat de rest van de scènes veel beter is. Zijn er alleen acteurs in beeld, dan is het acteerwerk slecht en zijn de dialogen rommelig.

De chemie tussen de twee stellen en tussen de slechterik en zijn handlanger is zo geforceerd, dat het lijkt alsof ze gedwongen zijn om samen te acteren. In de scènes met alleen computerfiguren klopt de belichting van de hoofdrolspelers vaak niet met de achtergrondbeelden; in het ergste gev..

