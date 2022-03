Écht luisteren naar een kind in de film C’Mon C’mon

Het is even wennen om acteur Joaquin Phoenix opeens een compleet andere rol te zien spelen dan je doorgaans van hem gewend bent. Of het nu de getroebleerde veteraan Joe was in You Were Never Really Here, een intense Jezus Christus in Mary Magdalene of een ronduit maniakale Arthur Fleck in Joker, de personages van Phoenix hebben altijd een kant waar je als kijker niet goed grip op krijgt. En doordat ze zo ongrijpbaar zijn, kruipen ze onder je huid.

Hoeveel toegankelijker en herkenbaarder is Johnny, de rol die Phoenix vertolkt in C’mon C’mon. Journalist, ergens in de veertig, een lieve man die met vallen en opstaan goed probeert te leven. Een tikkeltje idealistisch ook. Het project waaraan hij werkt, is om in verschillende gr..

