Waarom The Power of the Dog toch niet de Oscar voor Beste Film won

De 94ste Oscaruitreiking zal vooral de geschiedenis ingaan als de avond waarop acteur Will Smith presentator Chris Rock een klap verkocht. Toch was de avond om meer redenen gedenkwaardig. Met de onverwachte winst van CODA troeft Apple Netflix af in een lange strijd om als eerste streamingdienst de Oscar voor Beste Film te winnen.

Acteur Will Smith slaat komiek en presentator Chris Rock in het gezicht.

Los Angeles

Geen van de verrassingen die de Oscars dit jaar kenden, haalde het bij de schok dat uitgerekend een van de meest charismatische sterren uit Hollywood het podium opliep om de presentator te slaan. Een grap over de kaalheid van Smiths vrouw, Jada Pinkett-Smith, schoot de acteur in het verkeerde keelgat. Minuten na het incident mocht de geëmotioneerde Smith de prijs voor Beste Acteur in ontvangst nemen voor zijn vertolking van de vader van tennissters Venus en Serena Williams in de film King Richard. In zijn speech maakte Smith excuses aan de organisatie en zijn mede-genomineerden, maar niet aan Rock. Op Twitter reageerde Smiths zoon Jaden met ‘En zo doen we dat’.

