In de rampenfilm Moonfall stort alles neer, zelfs de maan

In de ‘over the top’ blockbuster Moonfall valt de maan op de aarde.

Rampenfilms waarbij de hele aarde dreigt te vergaan, lijken in golven te komen. Eén golf was rond de wisseling van het millennium. De dreiging van de millenniumbug waardoor computers niet meer zouden werken, en de bijzondere datum leiden tot een hele serie films. Rond de datum van het einde van de mayakalender - 2012 - was er nog een golfje.

Nu de angst voor de klimaatcrisis groter wordt en de wetenschap een catastrofale toekomst voor onze planeet voorspelt, zien we opnieuw een toename, waaronder het veelbesproken en -geprezen Don’t Look Up.

Moonfall volgt echter niet die actualiteit, maar haalt inspiratie uit oude sciencefiction. Er vindt echter geen invasie plaats, zoals in het klassieke War of the Worlds of I..

