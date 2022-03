Apocalyptische landschappen in een kernrampenfilm die urgentie mist

Zijn docu I Am So Sorry brengt de resultaten van nucleaire ongelukken in beeld, zonder die op te kloppen. Iedereen verstaat beelden van apocalyptische landschappen, ouderen in ballingschap en misvormde kinderen. Minder duidelijk is de gemaskerde ‘geest’ die telkens opduikt in de desolate woestenij. Toch blijft ook deze vervreemdende symboliek verre van de hysterie waarmee Gore zijn kijkers bombardeerde.

Ondanks de tegengestelde aanpak blijft het door Liang beoogde gevoel voor urgentie achterwege. Dat komt onder andere doordat hij focust op ongelukken en doofpotten uit het verleden, zoals Tsjernobyl en Kazachstan. De recentste ramp, in Fukushima na de aardbeving en tsunami van 2011, was al aanzienlijk minder desastreus.

dodelijk saai..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .