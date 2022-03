Ingehaald door het verleden in het (mee)slepende Drive My Car

Regisseur Ryûsuke Hamaguchi weet een kort verhaal – 40 pagina’s slechts - van de bekende Japanse schrijver Haruki Murakami om te smeden tot een film van drie uur. Het resulteert in een verhaal dat slepend en meeslepend tegelijkertijd is.

Drive My Car cirkelt om theaterregisseur Yûsuke Kafuku. Samen met zijn vrouw Oto houdt hij er een bijzonder ritueel op na. Als ze de liefde bedrijven, vertelt zij hem verhalen. De intimiteit blijkt een bron van inspiratie. Hoe intenser de seksuele vervoering, hoe dieper de creatieve bron waaruit Oto kan putten, zo lijkt het. Alsof er iets opborrelt dat onder de oppervlakte zou blijven als men niet naakt tot elkaar nadert. Aparte verhalen zijn het, vol van hunkering en pijn.

Later in de film zal blijken dat het ook een vorm van rouwverwerking is, deze verhalende seksualiteit. Jaren geleden verloor het stel een kind en nooit meer durfden ze te proberen een ander kind te verwekken. Slechts verhalen werden nog geboren uit hun lichamelij..

