De opvang als surrogaatfamilie in La Mif: ‘Hoe lang nog, in vredesnaam, hoe lang nog?’

Het onderwerp wordt van dichtbij gevolgd, als een fly on the wall. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van lichtgewicht apparatuur en natuurlijk licht om de wendbaarheid te vergroten.

Voor deze film volgde Baillif twee jaar lang een opvang van de jeugdbescherming waarin met name meisjes in de tienerleeftijd wonen. Door de meisjes, begeleiders en hun directrice te spreken en workshops te houden, ontstond een verhaallijn die al improviserend werd uitgespeeld. Heel letterlijk genomen is La Mif dus geen documentaire, maar de meisjes vertolken een rol die dicht aanschuurt tegen hun eigen leven. Om het improviseren in goede banen te leiden, spelen een paar professionele acteurs mee in de film. De richting van het verhaal was duidelijk..

