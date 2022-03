Wegzwijmelen bij de onweerstaanbare romantiek van de familie Bridgerton

Het eerste seizoen van de serie Bridgerton, een kostuumdrama over de belevenissen van de ‘ton’, de Britse high society in de negentiende eeuw, werd in 2021 een van de best bekeken Netflixseries ooit. 82 miljoen huishoudens keken naar de zoektocht van Daphne Bridgerton, de oudste dochter van de invloedrijke familie Bridgerton in Londen rond 1813, naar een geschikte echtgenoot.

Dat werd hertog Simon Basset, de hertog van Hastings, een geheimzinnig, knap maar ook een beetje nukkig lid van de society van wie niemand had gedacht dat Daphne iets in hem zou zien.

Maar dit was liefde! Dat wist de kijker al heel snel; die twee zouden uiteindelijk in elkaars armen vallen. Toch was de spanning afleveringen lang om te snijden: hoe gaat dit..

