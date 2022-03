Gestraft om wie je bent in de Duitse film Grosse Freiheit

Hans belandt na Auschwitz keer op keer in de gevangenis vanwege zijn homoseksualiteit. In de cel bouwt hij een bijzondere band op met Viktor, een veroordeelde moordenaar.

Grosse Freiheit opent met expliciete beelden. In een openbaar herentoilet ontmoeten mannen elkaar en verrichten seksuele handelingen. Alles gebeurt vluchtig en voortdurend wordt opgelet of nieuwsgierige ogen niet meekijken. Het zijn korte shots, in korrelige beeldkwaliteit. Op de achtergrond ratelt een filmspoel.

Pas na een tijdje wordt duidelijk wie deze beelden aan het bekijken is. Het is de man die deze ontuchtige handelingen verrichte. Voor het tegennatuurlijke karakter ervan wordt hij nu veroordeeld. De opnames werden gemaakt met een geheime camera achter een spiegel. Opnieuw belandt Hans Hoffman in de gevangenis voor zijn homoseksualiteit. Opnieuw, want sinds 1945 is dat al meerdere keren het geval geweest.

Zijn geaardhei..

