Cyrano de Bergerac zonder grote neus, maar met doorleefde frustraties

De neus van de historische Savinien de Cyrano de Bergerac (1519-1655) was zo groot geschapen dat hij zich er onzeker over voelde. Dat maakte Edmond Rostand tot het centrale thema van zijn veel verfilmde toneelstuk uit 1897.

In de traditie van Cyrano is de neus zó elementair dat de bewerking met Steve Martin uit 1987, Roxanne, wel diens naam maar niet zijn reukorgaan veranderde. En zó groot dat zelfs de riant bedeelde Gérard Depardieu in de klassieker van 1990 niet zonder prothese kon.

Het mag met recht een grote gok heten dat Joe Wright in zijn nieuwe adaptatie de hele neus weglaat. Erica Schmidt herschreef het scenario zo dat het minderwaardigheidscomplex van Cyrano niets meer te maken heeft met zijn buitenproportionele aangezicht, maar met zijn geringe gestalte.

Filmmaker Joe Wright staat bekend om zijn eigenzinnige versies van bekende literatuur. Dankzij het acteertalent van Peter Dinklage, niet toevallig de echtgenoot van Schmidt, komt Cyrano weg me..

