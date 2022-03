De documentaire Silence of the Tides is samengebalde waddenliefde

Silence of the Tides is een wonderschone documentaire over de Wadden.

Voor regisseur Pieter-Rim de Kroon is de essentie van de bioscoop kijken en beleven. Met Silence of the Tides trekt hij je door het bioscoopdoek heen de Wadden in. Dat doet hij zonder enige toevoeging van voice-over of studiogeluid: alles wat je hoort is live in het enorme natuurgebied opgenomen.

Zo beleef je de Wadden op unieke wijze: niet als een stil gebied, maar een gebied vol van geluiden. Als je maar weet te luisteren. Silence of the Tides is een minicursus luisteren. Langzaam maar zeker word je je steeds meer bewust van alle verschillende geluiden in die uitgestrekte moddervelden. De Kroon past wel een trucje toe: hij vangt zelfs het kleinste geluid met zijn microfoons op. Zo sta je verstelt van het ademen van vissen op de..

