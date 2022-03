‘Als je een raket onder een F-16 kunt hangen, lukt een camera ook’

Regisseur Pieter-Rim de Kroon maakte een film over het Waddengebied. Over getijden, contrasten en de verhouding tussen mens en natuur. ‘We zijn wel vijf dagen bezig geweest voor een shot van vier seconden van een wadpier.’

Het ene moment kijk je in de film Silence of the Tides nog naar een gorgelend wadslakje. Het andere moment zit je in de cockpit van een F-16 die met een GBU12-bom een zeecontainer opblaast. De nieuwste natuurfilm van regisseur Pieter-Rim de Kroon is een film van contrasten. Een documentaire is Silence of the Tides niet. Dat zou de indruk wekken dat de film over het getijdenproces in het Waddengebied een objectief beeld geeft van de werkelijkheid.

‘Maar wiens werkelijkheid? Die van de vogels, de toeristen of de vissers?’ Liever spreekt De Kroon van ‘radicale observatie’. Een portret dat niks voorkauwt door een dicterende voice-over of snelle camerabewegingen. Nee, de kijker mag in de minutenlange schilderachtige shots van het Waddeng..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .