In The Adam Project gaat een tijdreiziger op avontuur met zijn jongere zelf

De carrière van Shawn Levy als komedieregisseur begon weinig belovend. Zijn eerste pogingen waren zelfs ronduit irritant, mede toe te schrijven aan de keuze voor zijn hoofdrolspelers. Zo toonde hij met Steve Martin in een ‘remake’ van The Pink Panther (2006) weinig begrepen te hebben van de briljante balans en timing van de originele filmreeks.

Daarna boekte Levy met Date Night en de Night in the Museum-trilogie flinke vooruitgang. Niet alleen door op meerdere in plaats van op één komiek te steunen, maar ook door de creatieve mengeling van humor met andere genres. Dat combinatieconcept bouwde Levy vorig jaar uit in Free Guy (een soort kruising tussen de Disney videogame-film Wreck-It-Ralph en het gewelddadige Boss Level).

Daarin ontwikkelt een achtergrondfiguur uit een computerspel een eigen bewustzijn. De film werkt op het niveau van komedie, actie en romantiek. Door het financiële succes van Free Guy verbaast het niet dat Levy de handen opnieuw ineenslaat met Ryan Reynolds, die liet zien geen Deadpool-grofheid nodig te hebben om (aandoenlijk) grappig te zijn.

