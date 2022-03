Is de jonge Batman nu eindelijk volwassen?

Als Batman voor het eerst op het witte doek Catwoman ontmoet in Tim Burtons Batman Returns, vraagt ze hem: ‘Is het dé Batman of gewoon Batman?’ Matt Reeves geeft ons dertig jaar later het definitieve antwoord in The Batman.

Heel wat stripfiguren blijven er ondanks hoge leeftijd jong uitzien. Zo is Kuifje al 93 jaar adolescent, even oud als Mickey Mouse. Zijn vriend Donald Duck is 86, Batmans ‘vriend’ Superman 84, een jaar ouder dan Batman zelf. Als je al 83 jaar lang succes hebt, kun je spreken van een gedegen status. In tegenstelling tot zijn bejaarde collega’s is de vleerman de enige die niet alleen verandering in uiterlijk, maar ook ontwikkeling in karakter kent.

Eind jaren dertig begint de enige superheld zonder bovennatuurlijke krachten als een gewelddadige burgerwacht, die de schurken wil wreken die zijn Gotham City teisteren. Maar door de jaren heen verandert zijn motivatie. Sinds de brute moord op zijn ouders worstelt hij met zijn bestaan als w..

