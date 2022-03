De film De Son Vivant toont glimpjes van het eeuwige

Wat doe je als de dood binnen afzienbare tijd een punt achter je leven zal zetten? Vecht je, vloek je, verzoen je je met het onvermijdelijke? Benjamin moet hierover nadenken. Hij is slechts 43, maar door de kanker die in zijn lijf woekert, nadert zijn einde en moet hij afscheid nemen van dat wat hem lief is.

In eerste instantie beweegt de film De Son Vivant nogal heen en weer. Alsof de film geen duidelijke keuze maakt. Gaat het om de relatie die Benjamin heeft met zijn moeder, ligt de focus bij arts Eddé (gespeeld door de in New York werkzame dokter Gabriel Sara, die regisseur Emmanuelle Bercot inspireerde door zijn onconventionele werkwijze) of ligt de nadruk toch bij Benjamin zelf, die vrede moet vinden met het feit dat zijn leven hier eindigt?

Naarmate de film vordert, komt de nadruk steeds meer op het laatste te liggen. En hoe de begeleiding van dokter Eddé Benjamin helpt ‘het bureau van zijn leven’ leeg te ruimen.

sterven

Het vraagt enige inspanning van de kijker om mee te gaan in de gekozen cada..

