In Flee blijft Amin ook in het veilige Denemarken voor altijd op de vlucht

Het beslissende moment in Amins jeugd was toen de mensensmokkelaar hem zei dat hij in zijn nieuwe thuisland niemand mocht vertellen dat hij familie had. En dus zweeg hij. Jarenlang. Inmiddels is hij een volwassen man. Nu leeft hij samen met Kasper in Denemarken en heeft hij een succesvolle academische carrière. Toch laat het verleden hem niet los en dus vertelt hij alsnog zijn verhaal. Een levensgeschiedenis die gelaagder en heftiger is dan iemand ooit kon vermoeden, zelfs de mensen die hem het meest nabij staan.

Wat fascineert in Flee is dat het is vormgegeven als een animatiefilm. Het garandeert de anonimiteit van de geportretteerde en geeft regisseur Jonas Poher Rasmussen – die door de jaren heen een vriendschap met Amin heeft..

