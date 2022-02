Een laatste reis voor een getraumatiseerde hond en zijn baasje

Channing Tatum weet in Dog een gevoelige toon te raken, maar mist uiteindelijk de diepte om zijn regiedebuut boeiend genoeg te houden. Als regisseur en hoofdrolspeler is het verhaal dat Tatum vertelt interessant genoeg: een getraumatiseerde veteraan gaat met een getraumatiseerde hond op een laatste reis.

Maar dat trauma leidt pas aan het einde van de film tot een dieper inzicht. Na anderhalf uur met zo’n serieus onderwerp is dat te mager. Het thema botst ook met de propaganda die voor het leger gemaakt wordt.

Misschien wil de film meer als komedie gezien worden, maar dan zijn de grappen te dun gezaaid. De humor is vooral te danken aan Channings klungeligheid en naïviteit. En die twee staan haaks op de vertolking van zijn rol als US Ranger. Channing speelt in Dog de rol van ex-soldaat Briggs. Nadat hij ernstig gewond ie geraakt en hem verteld wordt dat hij nooit meer mee kan vechten, geeft hij niet op.

Het lukt hem een plekje als particuliere beveiliger in een oorlogsgebied te bemachtigen. Er is nog slechts één horde: hij heeft een re..

