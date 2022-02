In Tantas Almas zoekt een vader rust voor de zielen van zijn zoons

Je komt thuis van een nacht vissen en je zoons blijken verdwenen. De kans dat je ze levend terugvindt, lijkt nihil. Paramilitaire groeperingen houden huis in het land waar je woont. De zoektocht naar hun lichamen is levensgevaarlijk. Toch ga je op weg.

Regisseur Nicolás Rincón Gille maakte eerder documentaires over de nasleep van het geweld in zijn land Colombia. In Tantas Almas onderzoekt hij het geweld zelf. Of beter: hoe mensen staande proberen te blijven als onveiligheid de basis van het bestaan is.

Sterk komt dat naar voren in een scène waarin hoofdpersoon José wordt opgepakt door een paar jonge paramilitairen. Aan de oever van de rivier liggen de zielloze lichamen van vele slachtoffers. José zoekt: is een van hen een zoon van hem? Hij weet ternauwernood te voorkomen dat de jonge mannen hem doodschieten.

Meegevoerd naar een hoofdkwartier zit een hooggeplaatste militair de Tour de France te kijken. Als blijkt dat José ook een kenner van de wielersport is, wordt er bier vo..

