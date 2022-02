Bijna alle kinderziektes zijn verdwenen uit Clifford the Big Red Dog

Cliffords oorsprong ligt in de prentenboekjes van Norman Bridwell. De auteur en illustrator houdt de serie van 1963 tot zijn dood in 2014 tachtig delen vol. In de jaren tachtig volgt een animatieserie en in het nieuwe millennium blijft Clifford populair bij jonge kinderen door computerspellen en een nieuwe tv-serie.

Universal kondigt in 2012 een film aan die animatie en speelfilm combineert. Daarin mag de hond een ‘reïncarnatie’ in computeranimatie tegemoet zien. Het duurt nog tien jaar aan productietijd, coronacrisis en vooral getrouwtrek tussen studio’s voor het resultaat in de bioscoop verschijnt. Uiteindelijk wint Paramount.

Voor het eerst ziet Clifford er anders uit dan Bridwell hem aan het papier toevertrouwt. Ook het spreken (..

