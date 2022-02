Op zoek naar een sublieme ervaring op de top van een berg

Films als 127 Hours en Free Solo zijn adembenemend en niet alleen voor hen die last hebben van hoogtevrees. The Alpinist doet daar nog een flinke schep bovenop.

bergbeklimmer marc-andré leclerc in the alpinist

Het klimmende en filmende echtpaar Chin en Elizabeth Chai Vasarhelyi volgt in de documentaire Free Solo (2018) Alex Honnold, een van de grootste durfals onder bergbeklimmers. Toch er is iemand tegen wiens prestaties zelfs Honnold opkijkt. In The Alpinist spreekt hij vol respect over Canadees toptalent Marc-André Leclerc.

Doorgewinterde rotsklauteraars en filmers Peter Mortimer en Nick Rosen volgen Leclerc twee jaar lang, wat bij de verlegen einzelgänger een hele uitdaging blijkt. De finale werpt een schaduw en tegelijkertijd een nieuw licht over hun film, als Leclerc in 2018 op 25-jarige leeftijd verongelukt in een lawine in Alaska.

Wat bezielt iemand zo het gevaar op te zoeken? In The Alpinist komen verschillende motivaties..

