En op de negende dag schiep God ...

Nine Days is wat The Matrix Resurrections had moeten zijn: een film die je tot nadenken aanzet en waarover je blijft praten.

Vanaf de analoge tv-beelden in de openingsscène tot de schitterende monoloog op het eind is Nine Days een emotionele filmbeleving. Het debuut van regisseur Edson Oda heeft mijn vertrouwen weer hersteld: er worden nog steeds films gemaakt die je denken op zijn kop zetten.

Nine Days heeft in de vormgeving ook iets weg van The Matrix: in niemandsland bevindt zich een huis met een wand van ouderwetse tv’s die het echte leven vertonen. Dit doet sterk denken aan de kamer met tv’s waar hoofdpersoon Neo in The Matrix wordt geconfronteerd met de vele mogelijke werelden. Op elk van die beelden ziet Neo zichzelf en hoe zijn leven zou kunnen zijn. Bij Nine Days tonen alle tv’s ons de huidige wereld, maar dan door de ogen van evenzoveel personen.

Acteu..

