Portret van een Shakespeareaanse modderprins op een klein Schots eiland

De Brabantse regisseur toonde met haar debuutdocu uit 2015, Auld Lang Syne, al haar interesse voor de Angelsaksische culturen en vooral de ouderen onder hen. Centraal daarin staan de uit elkaar gegroeide Amerikaanse tweelingbroers John en Allan Lawson, de een professor, de ander alcoholist.

In Prince of Muck staat een oudere Brit centraal, Lawrence MacEwen. Hij is de prins van Muck. Letterlijk, omdat hij aan het hoofd heeft gestaan van het Schotse eiland Muck dat al sinds 1896 in handen is van de familie en dat hij in de jaren zestig overnam van zijn broer. Die wilde niet langer werken in de kleine, benauwende gemeenschap van veertig bewoners.

‘goede oude tijd’

Op oudere leeftijd draagt La..

