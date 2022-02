De bejaarde Lawrence loopt met krukken, maar blijft trouw voor zijn vijf koeien zorgen

Het eiland Muck met een oppervlakte van nog geen zes vierkante kilometer is al ruim een eeuw in het bezit van de MacEwens. Zes jaar lang werkte documentairemaker Cindy Jansen aan een portret van de bejaarde Lawrence MacEwen.

Op vijf koeien na heeft Lawrence het beheer van de boerderij en het eiland overgedragen aan zoon Colin. Tot ergernis van zijn omgeving bemoeit de bejaarde boer zich echter nog met alles.

Hoe is het idee voor deze documentaire ontstaan?

‘Ik las een artikel over een diefstal op een klein Schots eiland. De hele minimaatschappij op dat eiland was daardoor ontregeld. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt, want misdaad komt daar bijna niet voor. Het interesseerde me hoe zo’n microsamenleving werkt.

De gemeenschappen hebben ook wat engs en zijn vaak gesloten. Dat is te begrijpen: als je open en eerlijk voor de camera vertelt wat er zich afspeelt op een eiland waar maar veertig mensen wonen, dan zet je je eigen positie op het spel.&n..

