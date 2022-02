Houden van mensen van vlees en bloed

God heeft vreemde kostgangers. Een goed voorbeeld daarvan is het televisie-evangelistenechtpaar Bakker. The Eyes of Tammy Faye laat de opkomst en ondergang van hun imperium zien.

Op het hoogtepunt van hun bediening – in de jaren zeventig en tachtig – voorzagen Jim en Tammy Faye Bakker twintig miljoen kijkers via hun televisiezender ‘Praise The Lord’ van christelijk verantwoord entertainment. Die lijn werd doorgetrokken in het enorm goed bezochte themapark ‘Heritage USA’, een evangelisch alternatief voor Disneyland. Het grote succes werd bereikt met een positieve boodschap: God houdt van je en wil je zegenen, ook in financieel opzicht.

Dat ze een imperium wisten op te bouwen en dit geluid zo stevig konden laten klinken, was niet vanzelfsprekend als je kijkt naar hun achtergrond. Tammy Faye werd door haar moeder – een gescheiden en hertrouwde vrouw – uit de kerk weggehouden. Het zou de medegelovigen herinneren aan d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .