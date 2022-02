Tussen de Thora en Baldwin

David groeit op in het New York van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij stamt af van Russische Joden. Met name met zijn opa onderhoudt hij goed contact. Met hem heeft David gesprekken over wat het is om Jood te zijn in deze wereld. Dat is dicht bij de Thora leven, al klinkt er in de woorden van zijn grootvader ook de nodige ruimte door. Die vertelt hem bijvoorbeeld een verhaal over een rabbi. Als een jonge man tegen hem zegt dat hij nog niet zeker is van het bestaan van God, antwoordt de rabbi: ik ook niet.