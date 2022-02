Een plan voor succes

Richard Williams schreef al voor de geboorte van de twee zusjes een plan van 85 pagina’s dat ervoor moest zorgen dat ze de beste speelsters ter wereld zouden worden. Haast niet te bevatten dat iemand zo zelfverzekerd kan zijn, compleet bizar als je je realiseert dat het plan grotendeels is uitgekomen. Ervan uitgaande dat de film een betrouwbaar beeld schetst, was vader Richard nogal monomaan in het werken aan de toekomst van zijn dochters. Trainen in de regen, naar huis lopen als ze te weinig bescheiden een overwinning vierden, een film een tweede keer laten kijken als de boodschap niet in één keer werd opgepikt. Je gaat die manier van werken echter beter begrijpen als in het verhaal iets doorsijpelt van zijn eigen achtergrond.

Bepa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .