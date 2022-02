Een gestolen sekstape met grote gevolgen

De mini-serie Pam & Tommy heeft als slogan: ‘The greatest love story ever sold’, het grootste liefdesverhaal ooit verkocht. Van liefde is echter weinig sprake in dit verhaal over een van de eerste wraakpornoschandalen.

In 1995 komt een journalist van de LA Times bij haar hoofdredacteur met een voorstel voor een artikel. Baywatch-ster Pamela Anderson en haar echtgenoot, Mötley Crüe-drummer Tommy Lee, zijn het eerste beroemde paar dat slachtoffer is van wat tegenwoordig wraakporno heet. De hoofdredacteur wuift het voorstel weg. ‘Als je over een seksvideo wilt schrijven, ga je maar voor een roddelblad werken.’ Pas als Pam en Tommy pornoblad Penthouse aanklagen, volgt toch een publicatie over de gestolen ‘huwelijksreis’-video in de LA Times. De rechter beslist dat Penthouse recht heeft op ‘vrije meningsuiting’, alsof een ontvreemd medium ooit onder dat recht zou mogen vallen. Wijlen Milos Forman gaf in 1996 al e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .