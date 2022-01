Filmrecensie Nightmare Alley: ‘Het leven is als drijfzand’

Met elke beweging raken de hoofdpersonen van Nightmare Alley meer vastgezogen in het drijfzand. In het bijzonder geldt dat Stanton Carlisle.

Waar hij in de openingsscène onbewogen een lijk dumpt in een huis, dat hij vervolgens in brand steekt, voegt hij zich even later zonder een woord te zeggen bij een rondreizend kermisgezelschap. Van de jonge vrouw die zichzelf onder stroom zet tot de verwilderde gek die levende kippen de nek doorbijt. Een plek waar niet naar je verleden gevraagd wordt en waar Carlisle een nieuwe toekomst voor zich ziet.

Vooral voor het op gehaaide wijze gedachten lezen blijkt hij een uitzonderlijk talent te hebben. (De werkelijkheid is prozaïscher: dankzij een ingenieus systeem van woorden en gebaren wekt hij de illusie een bovennatuurlijke gave te hebben.) Samen met de elektrische vrouw zet hij deze act voort, maar nu in luxe nachtclubs en verder. E..

