Filmrecensie The King’s Man: ‘Trotse Britse zelfspot’

Ondanks vier sterren in deze krant afgelopen juni trekt Netflix de stekker al na één seizoen uit de serie Jupiter’s Legacy. Fans verwachten meer humor en actie van Millar, zoals in de adaptaties van Matthew Vaughns Marv Studios (Kick-Ass). Zijn twee geweld(dad)ige Kingsman-films steken met kop en schouders uit boven de recente parodieën op het geheim-agentgenre.

Kingsman is een veiligheidsorganisatie die schuilgaat achter een gelijknamige Londense kleermaker voor heren. The King’s Man doet de ontstaansgeschiedenis van de goedgeklede spionnen uit de doeken. In de Zuid-Afrikaanse Oorlog van 1900-1902 maakt de kijker kennis met Orlando, de Earl of Oxford. (Niet de historische: de titel is sinds begin achttiende eeuw al slapende.)

..

