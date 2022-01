Een achtbaan met verzoening

Vanaf 2012 kwamen er drie films uit over Hotel Transylvania. Het is een vijfsterrenhotel, speciaal gebouwd door Graaf Dracula. Het biedt een veilige plek voor monsters vanuit de hele wereld, zoals Frankenstein, mummies en weerwolven.

Terugkerend evenement is het verjaardagsfeest dat Dracula organiseert voor zijn dochter Mavis. In de eerste film raakte zij verliefd op Johnny. Een vreemde eend in de bijt, aangezien hij geen monster is, maar een mens. In het nu vierde – en naar het zich laat aanzien laatste – deel wordt opnieuw Mavis’ verjaardag gevierd. Graaf Dracula wil als cadeau na al die jaren het hotel overdragen aan haar en Johnny.

Klein probleempje: de gedachte aan wat de enthousiaste Johnny aan kan richten maakt hem doodsbenauwd. Op het laatste moment besluit hij af te zien van de overdracht, met als smoes dat een mens het hotel niet kan overnemen. Wat dan volgt is een nogal doldwaas avontuur. Met behulp van een bijzondere uitvinding verandert Johnny in ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .