Tien jaar na dato krijgt het verhaal van Dexter alsnog de conclusie die het verdient

Vlak voor de aftiteling dook Dexter toch weer op. Niet in het zonnige Miami in een overhemd met korte mouwen, maar in een besneeuwd landschap in een houthakkerstrui. Dexter had zijn dood succesvol in scène gezet. Klaar om zijn nieuwe geweldloze leven te beginnen.

In de acht seizoenen die aan Dexters zogenaamde einde vooraf gaan, leidt forensisch onderzoeker Dexter Morgan een dubbelleven. Overdag onderzoekt hij bloedspatpatronen, ’s nachts maakt hij ze zelf. Sinds hij op driejarige leeftijd getuige was van een gruwelijke moord, worstelt Dexter al met zijn moorddadige neigingen, die hij zijn ‘Dark Passenger’– duistere metgezel – noemt. Maar, Dexter is een moordenaar met een moreel kompas. Hij jaagt alleen op andere moordenaars. Daders..

