Heldin Hilda toont de trol in ons

De knappe animatiefilm Hilda and the Mountain King is een kroon op de leuke kinderseriereeks.

Na twee seizoenen van de animatieserie Hilda verraste Netflix de fans op de valreep van 2021 met een heuse Hildafilm. Hilda and the Mountain King (HATMK) is gebaseerd op het gelijknamige zesde deel van de Hilda-graphic novelserie. Dit is ook het laatste deel dat Luke Pearson tekende en schreef. Met de film eindigt naar alle waarschijnlijkheid dus ook deze bekroonde kinderserie. Hilda won twee keer een Annie Award – de jaarlijkse filmprijs voor de beste animatiefilm – en meerdere Emmy Awards. De film zelf is genomineerd voor de Annie Award van 2022.

Een van die nominaties is voor de muziek van de film. Het zou mij niet verbazen als de film net als de serie hierbij hoge ogen gooit. De muziek máákt de film: de synthesizerdeuntjes lopen perfe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .