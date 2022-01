Vaderloos, maar niet doelloos

George Clooney is niet alleen beroemd om zijn gezegende uiterlijk en koffiereclames. Als filmmaker en mensenrechtenactivist hoort hij bij de meest invloedrijken ter wereld. Toch oogstte zijn vorige film de nodige kritiek. Heeft hij daar bij het maken van The Tender Bar naar geluisterd?

George Clooney acteert al 24 jaar, als hij twintig jaar geleden zijn carrière verbreedt. Met succes: als een van de weinige filmmakers sleept hij in zes Oscar-categorieën nominaties in de wacht. Dat record deelt hij alleen met Walt Disney en Alfonso Cuarón. Naast VN-ambassadeur is Clooney samen met zijn vrouw Amal, die als mensenrechtenadvocaat werkt, economisch en politiek activist. De voorkeur voor politieke geschiedenis komt ook tot uiting in veel van zijn films. Als producent, acteur en regisseur heeft hij aandacht voor opvallende CIA-acties. Maar ook andere politiek-historische onderwerpen, zoals het McCarthyisme - de klopjacht op Amerikaanse communisten in de jaren vijftig - en de nazi-kunstroof, zijn verzekerd van zijn aandacht.

