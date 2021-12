Met liefde valt niet te sjacheren

Cette musique ne joue pour personne is een morsig en absurdistisch boevendrama.

Duinkerke, Noord-Frankrijk. Duinen, zee en een blauwe lucht met hier en daar een wolk. Uit de rotsen steekt een stalen staaf. Een blauwe plastic zak is hieromheen beland en staat strak in de sterke wind. Op deze plek zoekt de uiterst gewelddadige Jeff inspiratie voor zijn liefdesgedichten. De criminele baas van middelbare leeftijd is namelijk stapelverliefd op de jonge caissière van de plaatselijke supermarkt.

Absurd genoeg? Cette musique ne joue pour personne lijkt af en toe expres de grootst mogelijke tegenstellingen op te zoeken. Als je daar niet voor gewaarschuwd bent, dan komt de film heel rauw op je dak. Dat gebeurt al in de eerste paar minuten. Want nadat Jeff zijn allereerste gedicht ooit heeft durven voorlezen in een gro..

