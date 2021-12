Death to 2021: Het voortborduren op dit concept betekent ook een herhaling van zetten

Over smaak en humor valt vaak weinig te twisten. Toch valt er wel wat objectiefs over vast te stellen. Zo werkt humor vaak als relativerende overlevingstactiek in moeilijke omstandigheden. Het is daarom niet vreemd dat er in deze tijd van pandemie films verschijnen als Death to 2021, een kritisch jaaroverzicht dat het wereldnieuws op de hak neemt.