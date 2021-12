Kop in het zand, vooral niet omhoogkijken

In de satirische film Don’t Look Up waarschuwen wetenschappers vergeefs voor de aanstaande vernietiging van de aarde. In de film staan ’komeetdrammers’ lijnrecht tegenover ’komeetontkenners’. De overduidelijke parallellen met klimaatverandering en corona lokken veel discussie uit.

Meryl Streep als de Amerikaanse president in Don't Look Up.

Amersfoort

Het is niet de meest gezellige film die Netflix ooit op kerstavond heeft uitgebracht. In de satirische rampenfilm Don’t Look Up ontdekken twee wetenschappers dat een komeet binnen zes maanden frontaal op de aarde gaat botsen. Grijpt niemand in, dan komt er een abrupt einde aan al het leven op aarde. Helaas voor de astronomen zit de rest van de wereld niet op dit alarmerende nieuws te wachten. De Amerikaanse president, gespeeld door Meryl Streep die de uitstraling van Hillary Clinton combineert met de retoriek van Donald Trump, heeft belangrijkere dingen aan haar hoofd, zoals de aanstaande verkiezingen.

‘Hoe groot is de kans dat de komeet ons gaat raken?’ vraagt ze de astronomen. ‘99.78 procent.’ ‘Oh, dus het is nog helema..

