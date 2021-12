Ook muizen gaan naar de hemel: ‘Levenslessen van een vos en een muis’

In de buurt komen van een vos, dat is vragen om moeilijkheden. Whizzy weet dat als geen ander. Nota bene haar eigen vader werd het slachtoffer van zo’n gemeen beest. Een heldenstatus was zijn deel, want hij was de eerste muis ooit die zich durfde te verzetten tegen een vos.

Toch tart Whizzy de slapende vos Whitebelly. Het is een poging haar angsten te bezweren en te voldoen aan de laatste opdracht die haar vader haar gaf: altijd een dappere muis te zijn. Het loopt slecht af, want in de achtervolging die plaatsvindt, komen beide dieren onder een auto terecht. Een volgend moment komen de twee elkaar weer tegen, maar nu in de hemel. En anders dan je eerst had gedacht, blijkt de kleine muis een bazig en bozig type en de grote vos een on..

