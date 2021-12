Waarom Die Hard eigenlijk een echte kerstfilm is. Plus: zeven andere alternatieve kerstfilms

In de afgelopen tien jaar verviervoudigde het aanbod aan kerstfilms. Wat maakt een film tot een kerstfilm? En waarom zijn ze zo populair?

Acteur Bruce Willis en actrice Bonnie Bedelia als het echtpaar McClane in de film Die Hard.Â

De Britse filmcriticus Mark Kermode vergelijkt kerstfilms met sneeuwvlokken: ze zijn allemaal verschillend, maar toch ook hetzelfde. Om in die beeldspraak te blijven: het blijft nooit bij slechts één, maar ze komen met bakken tegelijk. Begin december meldde de BBC dat alleen al in 2021 meer dan tweehonderd nieuwe films verschenen met ‘Christmas’ in de titel.

Naast de jaarlijkse aanwas van honderden nieuwe kerstfilms, worden ook klassiekers jaar in, jaar uit opnieuw bekeken. De televisieprogrammering rond de feestdagen laat zich steeds raden: Home Alone, Love Actually, It’s a Wonderful Life en enkele van de tientallen verfilmingen van A Christmas Carol worden vrijwel gegarandeerd uitgezonden. Ook l..

