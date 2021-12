Spider-man: No Way Home heeft de klassieke opzet van een heldenfilm

Spider-Man: No Way Home is een bijzonder vermakelijke reis door het verleden van deze superheld.

Voordat Spider-Man: No Way Home begint spreken acteurs Tom Holland en Zendaya ons toe. Ze waarschuwen de bioscoopbezoeker om de film na het kijken niet voor anderen te verpesten door te veel te verklappen. Dan verschijnt onverwachts ook Jamie Foxx (superschurk Electro uit een eerdere Spidermanfilm) in beeld met hetzelfde advies. Tel daar de geruchten en de onthullende posters bij op en nog voordat de film begint hebben we al een aardig idee van wat we gaan zien. Zonder spoilers iets over een film uit het Marvel Cinematic Universe (MCU) vertellen is sowieso haast een onmogelijke opgave, dus u bent gewaarschuwd!

Wat Marvel voortdurend doet voor zijn eigen universum – het continu vooruit en achteruit grijpen in de eigen tijdlijn – gebeurt in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .