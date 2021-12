Wie het eerste seizoen van The Witcher weet te waarderen, komt opnieuw aan zijn of haar trekken

De geestelijk vader van Game of Thrones, George R.R. Martin, krijgt de bijnaam van Amerikaanse Tolkien. Zo heet Andrzej Sapkowski, de schrijver van The Witcher, ook wel de Poolse Tolkien. Die vergelijking gaat verder dan hun status als ’s lands bekendste fantasy-auteur. Net als de schepper van Midden-Aarde zijn Romero en Sapkowski van katholieke huize. Drie verschillende vormen van katholicisme, met even zoveel stijlen van fantasy als resultaat. De devoot katholieke Tolkien vormt in zijn door Noordse en Keltische mythologie geïnspireerde wereld een eigen sacramentele heilsgeschiedenis. Daartegenover staat het machiavelliaanse Westeros van ‘afvallige’ katholiek Romero, waarin godsdienst corrumpeert en macht de moraal bepaalt. De nadruk li..

