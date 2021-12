De film ‘The Hand of God’ gaat over hoe ieder mens naar het hogere hunkert

Niet langer een kind, maar ook nog geen man. Over dat niemandsland tussen onschuld en ambitie beweegt zich The Hand of God.

Fabietto Schisa is 17 jaar oud. Met een nieuwsgierige blik bekijkt hij de wereld. Hij ziet schoonheid als zijn tante naakt zonnebaadt op het voordek waarmee zijn familie een dagje uit gaat. Hij ontdekt liefde als zijn ouders zachtjes naar elkaar fluiten, als ware het een taal die alleen zij verstaan. Hij ervaart vervulling als Diego Maradona Barcelona verruilt voor de voetbalclub in zijn woonplaats Napels en de fans nieuwe hoop geeft. Tegelijkertijd is er ook verval. Dezelfde tante bezwijkt onder het verdriet geen kinderen te kunnen krijgen. Zijn vader is ontrouw. En ooit zal Maradona weer vertrekken.

Regisseur Sorrentino put rijkelijk uit zijn eigen verleden. Het schone, het pijnlijke, het amusante. In prachtig gestileerde beelden ..

