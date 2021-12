Stevige en urgente satire in de film ‘Don’t Look Up’, maar wel met grof taalgebruik

In Don’t Look Up werkt de fine fleur van Hollywood samen aan de ultieme satire op Hollywood, Amerika en het moderne Westen, aan de hand van … een vallende ster.

Adam McKay maakte lichte komedies met kleine kritische knipogen, voor zijn veelgeprezen overstap naar maatschappelijke satire. Helaas is in The Big Short (over de huizenmarktbubbel) en Vice (over Dick Cheney) de balans tussen komedie en tragedie soms zoek. Sterke acteerprestaties ten spijt dragen rommelige montage en vreemde vertelperspectieven niet bij aan de juiste toon. Maar McKay leerde bij. Van wisselvallig realisme schakelt hij nu naar het grootste aardse risico: de apocalyps.

Twee astronomen ontdekken dat er een grote komeet op de aarde afkomt. Anders dan in Deep Impact of Armageddon kost het de astronomen moeite de samenleving van de desastreuze gevolgen te overtuigen. Ze stuiten op een opportunistische over..

