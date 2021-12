Het moderne Romeo en Julia-verhaal draait opnieuw in de bioscoop, geregisseerd door Steven Spielberg

Daarbij won de thematiek van de film – de spanning tussen mensen van verschillende culturele achtergronden – de afgelopen jaren alleen maar aan actualiteit. Zo raakt het verhaal nu misschien nog wel meer een gevoelige snaar dan het deed in 1957. Dat was het jaar waarin de musical, die ten grondslag ligt aan de film, in première ging. Het was een moderne vertaling van het verhaal van Romeo en Julia. Bekende namen als Leonard Bernstein en de onlangs, op 26 november 2021, overleden Stephen Sondheim waren verantwoordelijk voor respectievelijk muziek en liedteksten.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de hoofdpersonen een Joods meisje en een rooms-katholieke jongen zouden zijn. Het zou gesitueerd worden in het oostelijke deel va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .