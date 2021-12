Captain Nova: ‘De droge zandhel die wereld heet’

Captain Nova is een opvallende jeugdfilm. En wel om deze reden: het verhaal is nogal zwaar en duister.

Centraal in de film staat de invloed van de mens op de verandering van het klimaat. Dat is aan het begin van de film inmiddels geen gevreesde toekomst meer, maar een pijnlijk heden. De aarde is een hete en stoffige planeet geworden. Wie naar buiten wil, kan dat alleen nog in een beschermend pak en dan slechts korte tijd.

Het is een naargeestige realiteit, die eerder al terug kwam in zogenaamde post-apocalyptische films, maar in Captain Nova toegespitst is op een jong publiek. Boosdoeners zijn vader en zoon Valk die met hun bedrijf boringen willen verrichten in het noordpoolijs. Dat dat een enorme natuurramp zal opleveren, weet Nova. Zij is de volwassen vrouw die in 2050 door de droge zandhel loopt die de wereld is gewo..

