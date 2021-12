The Beatles: Get Back - ‘Oefenen, babbelen en ruziën’

Regisseur Michael Lindsay-Hogg maakte veertig jaar geleden de elf uur lange adaptatie van Evelyn Waughs Brideshead Revisited. Deze hoort tot de beste literatuurverfilmingen ooit en voelt geen minuut te lang aan. Het hoogtepunt van Lindsay-Hoggs filmcarrière, die hij verder vooral heeft besteed aan video’s van The Beatles en The Rolling Stones.

Zijn bekendste film, Let It Be, moest het laatste hoogtepunt worden van de uit elkaar vallende The Beatles, maar leverde uiteindelijk niet meer dan een fletse reeks aan elkaar gesoldeerde liedjes, met (door het opblazen van het formaat) ondermaatse beeld- en geluidskwaliteit. Ondanks een jaar lang hermonteren bleven The Beatles weinig trots op dit afscheid. Ringo Starr, nu 81, wist dat er meer uit het archiefmateriaal te halen viel en nodigde Peter Jackson uit om een nieuwe docu te monteren uit Lindsay-Hoggs 150 uur audio en 60 uur beeldmateriaal.

Jackson staat niet bekend als beknopte filmmaker. Zijn King Kong duurt bijna tweemaal zolang als het origineel uit 1933. Bekend is zijn strijd om The Lord of the Rings in drie ..

