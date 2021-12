Small Country: An African Childhood. ‘Oorlog door kinderogen’

Met Anne Frank heeft Nederland een van ’s werelds beroemdste schrijvers. Niet voor niets: haar jeugdige beschrijvingen geven een beeld van de Tweede Wereldoorlog zonder expliciet toe te komen aan haar uiteindelijke lot. Anders dan in Mijn Beste Vriendin Anne Frank dat enkele maanden geleden uitkwam, is er in haar regelmatig verfilmde dagboek geen sprake van haar eindbestemming, Bergen-Belsen. De praktijk van concentratiekampen is via andere wegen bekend en draagt zo op de achtergrond mee aan de intensiteit van haar reflecties. Op deze manier is Anne Frank een bijzondere manier voor kinderen om voorzichtig kennis te nemen van de historische horror van de Shoah. Andere schrijvers en filmmakers zijn dit beperkte vertellen daarna be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .