Oorlog aan het hof

Tony McNamara is bekend van zijn verhalen over sterke vrouwen, zoals The Favourite en Cruella. Die lijn zet hij voort met Catharina als verlichte despoot. Met haar optimisme en enthousiasme voor recht, kunst en wetenschap staat ze tegenover haar boerse, brute en instinctieve man. Peter is een soort veredelde Petroesjka in een poppenkast voor volwassenen. Door deze extremen is hun relatie vooral satirisch, waar de historische Peter in zijn korte tijd op de troon ook al verlichtingsidealen als godsdienstvrijheid doorvoerde. Ook was Peter net zo Pruisisch als Catharina zelf, waardoor de gesuggereerde tegenstelling tussen verlicht Europa en achterlijk Rusland beledigend overkomt voor het cultuurrijke rijk. Gelukkig beseft M..

