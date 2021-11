Kun je het beste lachen of huilen?

De Tweede Wereldoorlog heeft als dieptepunt in de geschiedenis ook geleid tot hoogtepunten in de filmgeschiedenis. Juist omdat bij dit onderwerp het raken van de juiste snaar zo’n grote uitdaging blijft. De meeste oorlogsfilms zijn serieus van toon, maar ook komedies kunnen raak schieten. Vanaf The Great Dictator tijdens de oorlog tot aan Jojo Rabbit vorig jaar heeft satire Adolf Hitler belachelijk gemaakt.

Maar als het om de Holocaust gaat, durven weinig filmmakers het element humor een kans te geven. Roberto Benigni durfde de confrontatie tussen de harde realiteit en humoristische relativering wel aan in La vita è bella. Hij oogstte zowel waardering als verguizing. Wat je ook van zijn gewaagde keuze vindt, feit is dat de kunst van het weglaten bij zo’n gevoelig onderwerp een sterke indruk kan achterlaten. Zowel in de vorm van relativerend wegkijken als in ontsnappingsverhalen, die het ergste aan het voorstellingsvermogen van de kijker overlaat. Denk daarbij aan historische drama’s als Agnieszka Hollands Europa, Europa, waarin Solomon Perel zich voor een lid van de Hitlerjugend uitgeeft, of Roman Polanski’s The Pianis..

