Film Linda de Mol verslaat James Bond

Alles op Tafel, de nieuwe film van Linda de Mol en het team achter Gooische Vrouwen, heeft deze week James Bond-film No Time To Die van de eerste plek van de lijst van best bezochte bioscoopfilms gestoten. De remake van de Italiaanse hit Perfetti Sconosciuti trok zowel dinsdag als woensdag méér bezoekers dan 007. Dat heeft distributeur Independent Film donderdag gemeld.

Bond had vanaf de première op 30 september onafgebroken op de eerste plek gestaan en heeft meer dan 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Alles op Tafel heeft in één maand bijna 165.000 bezoekers getrokken. <

